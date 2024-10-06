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Yunan Öğrenciler Zonguldak'ta

Yunan Öğrenciler Zonguldak\'ta

Yunanistan'dan 30 kişilik heyet Zonguldak'ta Erasmus+ projesi kapsamında 5 gün misafir edildi.

06.10.2024 14:16
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Yunanistan'ın Lechena Ilia şehrindeki Geniko Lykeio Lechena Lisesi'nden 27 öğrenci ve 3 öğretmen, KA122-SCH-000130215 Erasmus+ "Sürdürülebilir Şehirler" projesi kapsamında Zonguldak'ta 5 gün misafir edildi.

Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan okul müdürü Ömer Yılmaz, Erasmus kapsamındaki kabullerin okul açısından büyük önem taşıdığını, uluslararası işbirliklerinin eğitime önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Ziyaret boyunca Yunan öğrenci ve öğretmenler, lisedeki sınıflarda ders gözlemi yaptı, "kendi kendine yeten şehirler" teması üzerine sunum ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Okul bahçesinde oyunlar oynandı ve organizasyonlarda misafirlere yöresel yemekler tanıtıldı.

Bu arada kentteki hava muhalefeti nedeniyle eğitime 2 gün ara verilmesi, misafirlere bölgenin kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfetme fırsatı sundu. Uzun Mehmet Camisi, Maden Müzesi, Amasra ve Safranbolu gibi önemli yerler ziyaret edildi.

Ziyaretin sonunda Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde, Zonguldak Jeopark ve İl Kültür Müdürlüğü ile Okul Aile Birliği tarafından hazırlanan hediyeler, Yılmaz tarafından misafirlere verildi.

Ziyaretin üçüncü gününde misafirleri makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Zonguldak'ı simgeleyen madenci heykeli ve çeşitli hediyeler sundu. Bozkan, uluslararası projelerin eğitim alanında önemli köprüler kurduğunu, iki millet arasında barış ve kardeşliği pekiştirdiğini belirtti.

Yunanistan'dan gelen misafir öğrenci ve öğretmenler, 5 günlük programı tamamlamalarının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA

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