Yunanistan, 116 aranma kaydı bulunan Sayal'ı Türkiye'ye teslim etti

ADALET Bakanı Akın Gürlek, hakkında 116 aranma kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Secan Sayal'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye iadesine ilişkin Yunan mevkidaşı Yorgos Floridis ve Yunanistan makamlarına teşekkür etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis ile 1 Eylül'de gerçekleştirdiğimiz görüşmede, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesine ilişkin süreçleri ele almış, ülkemize teslimleri beklenen kişilere yönelik taleplerimizi iletmiştik. Bu görüşmede iadesini gündeme getirdiğimiz kişilerden biri olan, tasarlayarak öldürme, nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan hakkında 116 ayrı aranma kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan ülkemize teslimi sağlandı. Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliğinin somut bir sonucu olan bu gelişmeye sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Sayın Floridis'e ve Yunanistan makamlarına teşekkür ediyorum. Hiçbir sınırın suçla mücadelede kararlılığımıza engel olmasına izin vermeyecek, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.