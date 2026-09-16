Yunanistan 4 Patroller İHA'yı envanterine katmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Yunanistan 4 Patroller İHA'yı envanterine katmaya hazırlanıyor

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Yunanistan'ın keşif ve gözetleme kapasitesini artırmak için İHA sayısını ve kullanım alanlarını genişlettiği, bu kapsamda 4 Patroller İHA'yı daha envanterine katmaya hazırlandığı bildirildi. İHA'ların eylül sonunda ülkeye ulaşarak Kara Kuvvetlerinin havacılık birimine katılmasının beklendiği belirtildi.

Yunanistan'ın keşif ve gözetleme kapasitesini artırmak amacıyla insansız hava araçlarının (İHA) sayısını ve kullanım alanlarını genişlettiği, bu kapsamda 4 Patroller İHA'yı daha envanterine katmaya hazırlandığı bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunan Kara Kuvvetleri için tedarik edilen 2 Patroller sistemi kapsamında toplam 4 İHA'nın eylül sonunda ülkeye ulaşmasının ve Kara Kuvvetlerinin havacılık birimine katılmasının beklendiği belirtildi.

Patroller İHA'larının Kavala yakınlarındaki bir havaalanında görev yapmasının planlandığı aktarılan haberde, araçların gözetleme ve istihbarat toplama faaliyetlerinde kullanılacağı kaydedildi.

İHA'ların görüş hattında yaklaşık 200 kilometre, uydu haberleşmesi kullanıldığında ise 1000 kilometreye kadar görev menziline sahip olduğu ve yaklaşık 15 saat havada kalabildiği aktarılan haberde, bu kapasitenin Atina FIR'ının geniş bölümünün izlenmesine imkan sağlayacağı ifade edildi.

Haberde, Yunanistan'ın Ege adalarında V-BAT tipi dikey kalkış ve iniş yapabilen İHA'ların kullanımına yönelik altyapı çalışmalarını da sürdürdüğü bildirildi.

Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyinin (KYSEA) temmuz sonunda 10 ilave V-BAT sistemi alınmasını onayladığı, bunlardan 6 sistemin Kara Kuvvetlerine, 4 sistemin ise Deniz Kuvvetlerine verileceği belirtildi.

Böylece Kara Kuvvetlerinin 12, Deniz Kuvvetlerinin ise 8 yeni hava aracına sahip olmasının planlandığı kaydedilen haberde, silahlı V-BAT modelinin de ilerleyen dönemde envantere alınmasının değerlendirildiği aktarıldı.

Haberde, Yunan Deniz Kuvvetlerinin ayrıca Otonom Deniz Harekat Sistemleri Komutanlığı kurduğu, yeni komutanlık bünyesinde V-BAT'ların yanı sıra insansız su üstü araçları, otonom denizaltı araçları ile S-100 ve A-900 tipi insansız helikopterlerin görev yapmasının planlandığı belirtildi.

Bu sistemlerin saldırı, gözetleme ve arama-kurtarma görevlerinde kullanılacağı aktarılırken, Yunan Hava Kuvvetlerinin İskiri Adası'nda konuşlandırdığı Heron İHA'larına bir yenisinin ekleneceği ve böylece adadaki Heron sistemi sayısının 3'e çıkarılacağı bildirildi.

Özel operasyon birlikleri için Switchblade 300 ve 600 tipi kamikaze İHA'ların teslimatının da beklendiği kaydedilen haberde, Yunanistan Savunma Bakanlığının planına göre ülkede özellikle FPV tipi İHA üretiminin yıllık 15 bin adede kadar çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan Yunanistan'ın, Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde askeri varlığını artırmaya yönelik yeni bir adım atacağı ileri sürüldü.

Yerel basında yer alan haberlerde, Sofulu Belediyesine bağlı Büyük Derbent köyündeki Palaska Kışlası'na komando bölüğünün konuşlandırılacağı öne sürüldü.

Birliğin Meriç'in dağlık kesimindeki köye yerleştirilmesinde bölgenin coğrafi konumunun etkili olduğu belirtilirken, düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan grupların faaliyetleri nedeniyle bölgede yaşanan güvenlik sorunlarının da kararda rol oynadığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA
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