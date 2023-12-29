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Yunanistan'a ve Türkiye'ye geçmeye çalışan FETÖ mensupları yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a ve Türkiye'ye geçmeye çalışan FETÖ mensupları yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Hudut birlikleri tarafından yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Yunanistan\'a ve Türkiye\'ye geçmeye çalışan FETÖ mensupları yakalandı
29.12.2023 - 14:56,  Güncelleme: 14:57
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA
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