Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısının ardından kınama mesajı yayımladı.

Miçotakis, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Hükümet ve tüm Yunanistan olarak, masum Rus vatandaşlarına yönelik vahşi terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Özgürlük ve demokrasi vurgusu yapılan mesajda Miçotakis, "Devletlerin ve liderlerin saldırganlığına ve otoriterliğine nasıl kararlılıkla direniyorsak, aynı zamanda dinsel veya ırksal farklılıklar bahanesiyle ortaya çıkan vahşi şiddete de karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'da siyasi partiler de saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmiş, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 115 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.