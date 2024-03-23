Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını kınayan bir mesaj yayımladı. Miçotakis, saldırının masum Rus vatandaşlarına yönelik vahşi bir eylem olduğunu belirtirken, özgürlük ve demokrasiye vurgu yaparak dinsel veya ırksal farklılıklar bahanesiyle ortaya çıkan şiddete karşı olduklarını ifade etti. Saldırıda 115 kişi hayatını kaybetmiş ve Rusya'da terörle mücadele için bir görev gücü oluşturulmuştu.

23.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısının ardından kınama mesajı yayımladı.

Miçotakis, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Hükümet ve tüm Yunanistan olarak, masum Rus vatandaşlarına yönelik vahşi terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Özgürlük ve demokrasi vurgusu yapılan mesajda Miçotakis, "Devletlerin ve liderlerin saldırganlığına ve otoriterliğine nasıl kararlılıkla direniyorsak, aynı zamanda dinsel veya ırksal farklılıklar bahanesiyle ortaya çıkan vahşi şiddete de karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'da siyasi partiler de saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmiş, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 115 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Moskova, Masum, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Yeniden Refah Partisi’nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge dev katılım Yeniden Refah Partisi'nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge dev katılım
15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
17:00 Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı
16:19 Mersin’de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı Mersin'de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı
16:17 Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton’dan özür diledi Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton'dan özür diledi
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 17:56:24. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement