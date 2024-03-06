Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna'da güvenlik sorunu yaşamadan görüştü - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna'da güvenlik sorunu yaşamadan görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğü Odessa ziyaretinde, güvenlik sorunu yaşamadığı bildirildi. Miçotakis'in Ukrayna'ya yaptığı ziyaret, Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini göstermek amacıyla gerçekleştirildi ve büyük gizlilik içinde planlandı. Hükümet kaynakları, Miçotakis'in bulunduğu Odessa şehrine Rusya'nın saldırı düzenlediğini belirtse de herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığı aktarıldı.

06.03.2024 16:31
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğü Odessa ziyaretinde, güvenlik sorunu yaşamadığı bildirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre Miçotakis'in bugün Ukrayna'ya yaptığı ziyaret, büyük gizlilik içinde planlandı.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini göstermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Miçotakis, Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, Miçotakis'in bulunduğu Odessa şehrine Rusya'nın saldırı düzenlediğini belirten hükümet kaynakları, Miçotakis'in herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna'da güvenlik sorunu yaşamadan görüştü - Son Dakika

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