Yunanistan'da 17 bölge çok yüksek yangın riskiyle alarmda, 5 kişi gözaltında

Yunanistan'da birçok bölgenin çok yüksek yangın riski altında olduğu, ilgili kurumların yangın riski nedeniyle yüksek hazırlık durumuna geçirildiği bildirildi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin günlük yangın risk haritasına göre, çok yüksek risk anlamına gelen 4. kategoriye Taşoz, Halkidiki, Magnisia, Sporadlar, Eğriboz, Fthiotida, Viotia, Attika, Batı Yunanistan, Korint, Lakonia, Midilli, Sakız, Sisam, İkaria, Güney Ege ve Girit'in dahil edildiği belirtildi.

İlgili devlet kurumları, bölgeler ve belediyelerin olası yangınlara karşı yüksek operasyonel hazırlık seviyesinde bulunmaları konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

Öte yandan, ülkenin Nea Makri, Preveze, Eğriboz, Sakız Adası ve Aynoroz bölgelerinde çıkan yangınlara ihmal sonucu neden oldukları gerekçesiyle 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.