Yunanistan'da 2010'dan Bu Yana En Sıcak Nisan Ayı Yaşandı - Son Dakika
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Yunanistan'da 2010'dan Bu Yana En Sıcak Nisan Ayı Yaşandı

Yunanistan\'da 2010\'dan Bu Yana En Sıcak Nisan Ayı Yaşandı

Yunanistan'ın Tesalya bölgesi, Mora Yarımadası ve Ege adalarında bu yıl, 2010'dan bu yana en sıcak nisan ayının yaşandığı bildirildi. Tesalya, Mora Yarımadası ve Ege adalarında nisan ayı ortalama sıcaklıkları son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Haziran 2023'te rekor sıcaklıkların görüldüğü ve nem oranının düşük olduğu Yunanistan'da çok sayıda orman yangını çıkmıştı.

02.05.2024 17:15
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Yunanistan'ın Tesalya bölgesi, Mora Yarımadası ve Ege adalarında bu yıl, 2010'dan bu yana en sıcak nisan ayının yaşandığı bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin 2010'dan itibaren yapılan gözlemleri değerlendirdiği raporu yayımlandı.

Rapora göre, Tesalya, Mora Yarımadası ve Ege adalarında bu yıl nisan ayı ortalama sıcaklıkları son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Tesalya ve Kuzey Yunanistan'da nisan sıcaklığı mevsim normallerinin 3 derece üzerine çıkarken, bu rakam Ege adaları için ortalama 2,4 derece oldu.

Tinos, İskeçe ve Tirhala (Trikala) kentlerinde de sıcaklıklar 25 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Haziran 2023'te rekor sıcaklıkların görüldüğü ve nem oranının düşük olduğu Yunanistan'da çok sayıda orman yangını çıkmıştı. Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da 2010'dan Bu Yana En Sıcak Nisan Ayı Yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da 2010'dan Bu Yana En Sıcak Nisan Ayı Yaşandı - Son Dakika
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