Yunanistan'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Yunanistan'da Mora Yarımadası'nın batısında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.
Yerel saatle 09.12'de gerçekleşen sarsıntıya ilişkin olarak henüz bir hasar bildirimi yapılmadı.
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Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvası'nda mücadele eden Bilecikli sporcular, Süper Minikler kategorisinde başarılı performans sergileyerek madalyalar kazandı. Aybars Ali Akpınar gümüş, Rüzgar Su ise bronz madalya elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'da eğitim alan ve Menteşe Turgutreis KYK Yurdunda kalan gençlerle iftar sofrasında buluştu. İftarın ardından gençlerle sohbet eden Vali Akbıyık, tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi. Programa üniversite rektörü, kaymakam, gençlik ve spor il müdürü ve il müftüsü de katıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan kuru beton santrali hizmete açıldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, santralin yol bakım, onarım ve yapım süreçlerini hızlandıracağını belirtti. Ayrıca, yerli kaynakların kullanılacağı altyapı projeleri ve inşaatlarda betonlama işlemlerinin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.
Eskişehir'de 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılması amacıyla düzenlenen 'Seçim Güvenliği Toplantısı' Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, seçimle ilgili güvenlik tedbirleri ve sorumluluklar hakkında sunumlar yapıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Haşim Benli Caddesi üzerindeki çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Doğanşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların açılışı, Doğanşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda düzenlenen toplu açılış töreniyle gerçekleştirildi. Açılışta, Doğanşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Doğanşehir Gençlik Merkezi ve Vahap Küçük Millet Bahçesi'nin resmi açılışı yapıldı.
31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için Denizli'de 2 bin 636 sandıkta 800 bin 548 seçmenin oy kullanacağı bildirildi.
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