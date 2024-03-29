Yunanistan'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bilecikli sporcular Kocaeli'den madalyalarla döndü

Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvası'nda mücadele eden Bilecikli sporcular, Süper Minikler kategorisinde başarılı performans sergileyerek madalyalar kazandı. Aybars Ali Akpınar gümüş, Rüzgar Su ise bronz madalya elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.