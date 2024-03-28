Yunanistan'da Afrika Tozu Uyarısı: Sağlığa Zararlı

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Yunanistan'da uzmanlar, atmosferi etkileyen "Afrika tozu"nun, toksik ve sağlığa zararlı olduğu yönünde uyarıda bulundu.

Yunanistan Göğüs Hastalıkları Birliği tarafından yapılan açıklamada, Afrika tozunun polen, bakteri ve mantarlarla birleşerek başta solunum sistemi olmak üzere insan sağlığı için toksik ve zararlı bir karışım olan küçük parçacıklar içerdiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle solunum sorunu bulunanların dikkatli olması istendi.

Güneyden esen rüzgarlarla gelen ve uzmanların "Afrika tozu" olarak isimlendirdiği tozlu hava nedeniyle, başta Yunanistan'ın güneyindeki Girit Adası olmak üzere ülkede birçok bölge olumsuz etkilendi.