Yunanistan'da arıcılar üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kaçak balın önlenmesi için gösteri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan'da arıcılar üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kaçak balın önlenmesi için gösteri yaptı

Yunanistan\'da arıcılar üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kaçak balın önlenmesi için gösteri yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da arıcılar, üretim maliyetlerinin artması ve yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimlerin artırılması talebiyle gösteri düzenledi. Arıcılar, hükümetten destek isteyerek üretim maliyetlerinin düşürülmesini talep etti. Göstericiler, arı körüklerini yakarak parlamento binası önünü duman altında bıraktı ve kaçak balın denetiminin artırılmasını istedi.

22.02.2024 14:00  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da arıcılar, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimlerin artırılması talebiyle başkent Atina'da gösteri yaptı.

Parlamento binası önünde bir araya gelen arıcılar, üretim maliyetlerinin arttığına işaret ederek hükümetten destek istedi.

Arazi araçlarıyla Sintagma Meydanı'na gelenlerden bazıları gösteriye arıcı kıyafetleriyle katıldı.

Göstericiler, ellerindeki arı körüklerini yakarak parlamento binası önünü duman içinde bıraktı.

Arıcılar ayrıca, yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimin artırılmasını talep etti.

Kaynak: AA

Parlamento, Yunanistan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da arıcılar üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kaçak balın önlenmesi için gösteri yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:15:06. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da arıcılar üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kaçak balın önlenmesi için gösteri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement