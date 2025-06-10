Yunanistan'da Aşırı Sağcı Milletvekillerinin İptali

Yunanistan'da Seçim Mahkemesi, aşırı sağcı Spartalılar Partisinin lideri Vassilios Stigas ile milletvekilleri Petros Dimitriadis ve Aleksandros Zerveas'ın milletvekilliğini oybirliğiyle iptal etti.

Mahkeme, bu üç ismin seçildiği seçim bölgelerinde bazı seçmenlerin, partinin arkasındaki gerçek yöneticinin suç örgütü yöneticiliğinden hüküm giymiş eski Altın Şafak Partisi milletvekili İlias Kasidiaris olduğu gerekçesiyle yaptığı resmi itirazları üzerine bu karara vardı.

Spartalılar Partisinin Kasidiaris tarafından fiilen yönlendirildiği ve yönetildiği kaydedilen kararda, seçmenlerin, bu durumdan habersiz oy kullandıkları ve böylece seçimlerde "aldatıldıklarına" hükmedilirken, parti lideri Stigas ile milletvekilleri Dimitriadis ve Zerveas'ın milletvekilliklerinin düşürüldüğü ifade edildi.

Mahkeme ve Danıştay Başkanı Mihalis Pikramenos tarafından açıklanan kararın, ülke tarihinde ilk kez 300 üyeli Yunanistan Parlamentosu'nun 297 milletvekiliyle görev yapmasına neden olacağı belirtildi.