Yunanistan'da Balon Balığıyla Yarışma - Son Dakika
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Yunanistan'da Balon Balığıyla Yarışma

20.06.2026 10:57
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Yunan balıkçılar, balon balığını azaltmak için sosyal medya yarışması başlattı.

Yunanistan'da balıkçılar, istilacı bir tür olan balon balığıyla mücadele etmek için yaz boyu sürecek bir yarışma başlattı.

Rodoslu bir balıkçı olan Mihalis Karpodinis'in sosyal medyada duyurusunu yaptığı yarışmaya, amatör ve profesyonel yarışmacıların yanı sıra balık malzemeleri satan esnaf ile balıkçılık ve denizcilik sektörüyle ilgili firmalar da katılabilecek.

Yarışmada, katılımcılardan yakaladıkları balon balıklarının fotoğraflarını veya videolarını sosyal medyada paylaşmaları isteniyor.

Her hafta katılımcılar arasında yapılacak çekilişte kazananlara balıkçılık malzemesi gibi ürünler hediye edilmesi planlanıyor.

30 Ağustos'a kadar sürecek yarışmanın amacı ise hem istilacı bir tür olan balon balığının Yunanistan sularındaki varlığını azaltmak hem de bu soruna dikkat çekmek.

Süveyş Kanalı'nın açılışının ardından Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen balon balığı, 2000'li yıllardan itibaren Yunanistan sahillerinde de görülmeye başlandı.

Zehirli olması nedeniyle yenemeyen balon balığı, güçlü çenesi ve dişleri nedeniyle balıkçıların ağ ve diğer malzemelerine de zarar vermesiyle tanınıyor.

Kaynak: AA

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