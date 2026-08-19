Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor

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Yunanistan'da bir haftada 47 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 157'ye çıktı.

Yunanistan'da bir haftada 47 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 12-19 Ağustos'ta ülkede 47 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Böylece yılın başından beri tespit edilen vaka sayısı 157'ye çıktı.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da son bir haftada 4 artarak 13'e ulaştığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor - Son Dakika

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