Yunanistan'da Çalışma Saatleri Değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunanistan'da Çalışma Saatleri Değişti

16.02.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da işverenler özel durumlarda işçilerden günde 13 saat çalışma isteyebilecek.

Yunanistan çalışma kanununda yürürlüğe giren değişiklikle işverenler özel durumlarda işçilerden günde 13 saat çalışmalarını isteyebilecek.

Ulusal basına göre, çalışma kanununda yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işverenler işçilerden özel durumlarda bir günde 13 saat çalışmalarını isteyebilecek ancak bu durum haftalık çalışma süresinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacak.

Haftalık 40 saat olan çalışma süresine bir haftada en fazla 8 saat fazla mesai eklenebilecek.

İşçiden günde 13 saatlik mesai istenmesi halinde, işveren fazla mesai ücretini yüzde 40 daha fazla ödeyecek.

Çalışandan haftada 5 yerine 6 gün çalışması talep edildiğinde ise günlük çalışma süresi 8 saatin üzerine çıkamayacak.

Yıllık izinler, bir sonraki yılın 31 Mart'ına kadar kullanılacak. İzinlerin kullanılmaması halinde işveren izin parasının iki katını ödemek zorunda kalacak.

İşçilerin çalışma saatleri ise dijital bir platform üzerinden takip edilecek.

Kaynak: AA

Yunanistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Çalışma Saatleri Değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
İstanbul’da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11’e yükseldi İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

21:19
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
21:14
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 21:59:19. #7.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Çalışma Saatleri Değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.