Yunanistan'da Çalışma Saatleri Değişti

Yunanistan çalışma kanununda yürürlüğe giren değişiklikle işverenler özel durumlarda işçilerden günde 13 saat çalışmalarını isteyebilecek.

Ulusal basına göre, çalışma kanununda yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işverenler işçilerden özel durumlarda bir günde 13 saat çalışmalarını isteyebilecek ancak bu durum haftalık çalışma süresinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacak.

Haftalık 40 saat olan çalışma süresine bir haftada en fazla 8 saat fazla mesai eklenebilecek.

İşçiden günde 13 saatlik mesai istenmesi halinde, işveren fazla mesai ücretini yüzde 40 daha fazla ödeyecek.

Çalışandan haftada 5 yerine 6 gün çalışması talep edildiğinde ise günlük çalışma süresi 8 saatin üzerine çıkamayacak.

Yıllık izinler, bir sonraki yılın 31 Mart'ına kadar kullanılacak. İzinlerin kullanılmaması halinde işveren izin parasının iki katını ödemek zorunda kalacak.

İşçilerin çalışma saatleri ise dijital bir platform üzerinden takip edilecek.