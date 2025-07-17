Yunanistan'da Eğitimde Metin Değişikliğine Tepki - Son Dakika
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Yunanistan'da Eğitimde Metin Değişikliğine Tepki

Yunanistan\'da Eğitimde Metin Değişikliğine Tepki
17.07.2025 17:47
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Yunanistan, İntifada metnini değiştirerek yapay zeka ile oluşturulan yeni metin ekledi.

Yunanistan'da okul kitaplarında bulunan İsrail işgali altında yaşayan Filistinli çocukların yaşamı ve barışçıl isyan hareketi İntifada'yı anlatan metin değiştirildi.

YUNANİSTAN'DAKİ OKUL KİTAPLARINDAN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARLA İLGİLİ BÖLÜM ÇIKARILDI

Bağımsız Balkan Haber Ajansının (IBNA) haberine göre, Yunanistan Eğitim Politikası Enstitüsü (IEP), ortaokul 3'üncü sınıf Yunanca dilbilgisi kitabında yer alan 1987'deki İntifada'yı ve Filistinli çocukların İsrail işgali altındaki hayatlarını anlatan metni değiştirdi.

Buna göre, söz konusu metnin yerine, yapay zeka tarafından oluşturulmuş, coğrafyası belirtilmemiş ve "çocuklar farklı büyüyebilir" başlıklı metin eklendi.

YAHUDİ KONSEYİ RAHATSIZLIK DUYDUĞU İÇİN ÇIKARILMIŞ

Yunanistan Eğitim, Din ve Spor Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis, mecliste yaptığı konuşmada, kararın, Yunanistan Merkez Yahudi Konseyinin bu metinden "duyduğu rahatsızlığı" Bakanlığa iletmesi üzerine alındığını söyledi.

Vlasis, söz konusu metnin "denge ve tarafsızlık" adına değiştirildiğini savundu.

Arapça "İntifada" kelimesi, 1948'den beri devam eden İsrail işgaline ve katliamlarına karşı sivil ve barışçıl bir isyan hareketidir ancak İsrail ve İsrail yanlısı lobiler, İntifada kavramını çarpıtarak, onu terör ve şiddet çağrısı ile Yahudi düşmanlığı olarak göstermeye çalışıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Yunanistan, Orta Doğu, Politika, Filistin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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