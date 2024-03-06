Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasasına destek veren milletvekillerine kiliseden uzak durma çağrısı

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Yunanistan'ın Korfu Adası Metropolitliği, ülkede eşcinsel evliliğe onay veren yasaya "evet" oyu kullanan Ada'daki PASOK Milletvekili Dimitris Biangis ve Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Milletvekili Hristos Avlonitis'e, bundan sonra kilisenin etkinliklerine katılmamaları çağrısı yaptı.

Metropolitlikten yayımlanan açıklamada, Hristiyan inancına uymayan yasaya iki milletvekilinin onay vermesinin "derin hayal kırıklığına" yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Ciddi manevi hata yaptılar. Dolayısıyla bu iki milletvekili artık kilisenin aktif üyeleri olarak sayılamaz. Onları kiliseden uzak durmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan Parlamentosu, 15 Şubat'ta uzun süren tartışmaların ardından, eşcinsel çiftlerin evlenmesine ve çocuk evlat edinebilmesine olanak tanıyan yasayı onaylamıştı.

Böylece Yunanistan, "eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Ortodoks Hristiyan çoğunluklu" ülke olmuştu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan iki yıl önce ihraç edilen PASOK Partisinden İlhan Ahmet'in de yasaya "evet" oyu kullanması azınlık içinde tepkilere neden olmuştu.

Gümülcine ve İskeçe Seçilmiş Müftülüklerinin "Lut Kavmi ve Akıbeti" başlıklı cuma hutbesinde, "İslam dininin asla kabul etmediği, milli ve dini değerlerimizle uyuşmayan bu yasayı, özellikle azınlık mensubu bir siyasetçinin de desteklemiş olması kabul edilemez bir durumdur." ifadesi kullanılmıştı.