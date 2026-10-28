Yunanistan'da Ftiotis'te heyelan yolu kapattı, Tesalya'ya 112 uyarısı gitti - Son Dakika
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Yunanistan'da Ftiotis'te heyelan yolu kapattı, Tesalya'ya 112 uyarısı gitti

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Yunanistan'da şiddetli yağışların ardından Ftiotis'te heyelanlar yolu kapattı, Pelion'da üç dere taştı ve Platanias'ta yolları su bastı. Tesalya'da 112 üzerinden sel uyarısı yapılırken öğrenci geçit törenleri iptal edildi, Sporad Adaları'na feribot seferleri yapılamadı.

Yunanistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde heyelan ve su baskınları meydana gelirken, Tesalya bölgesinde yaşayanlara acil durum uyarısı gönderildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin orta kesimindeki Ftiotis bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Dilofo ile Perivoli yerleşimlerini birbirine bağlayan kara yoluna yamaçlardan kopan büyük kaya parçalarının düşmesi sonucu yolun bir bölümü trafiğe kapandı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlatılırken, polis ekipleri ulaşımı kontrollü olarak sağladı.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle toprağın suya doymasının yeni heyelanlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tesalya bölgesindeki Pelion Yarımadası'nda ise şiddetli yağışlar nedeniyle üç dere taştı, Platanias yerleşiminde yolları su bastı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, 112 Acil Durum Sistemi üzerinden bölge sakinlerine mesaj göndererek, sel tehlikesi nedeniyle binaların üst katlarına çıkmaları çağrısında bulundu.

Taşkın sularının çöp konteynerlerini, ağaç gövdelerini ve çeşitli malzemeleri sürüklediği bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde 28 Ekim milli bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan öğrenci geçit törenleri iptal edilirken, Sporad Adaları'na yönelik bazı feribot seferleri de gerçekleştirilemedi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kuvvetli yağış ve fırtınaların bazı bölgelerde gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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