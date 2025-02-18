Yunanistan'da Gazeteciler Greve Gitti

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Yunanistan'da gazeteci sendikaları, sektörde bireysel sözleşmelere son verilmesi ve toplu iş sözleşmeleri için müzakere sürecinin başlatılması talebiyle 24 saatlik greve gitti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Panhelenik Gazeteciler Sendikaları Federasyonunun çağrısıyla başlatılan greve, ülke genelindeki birçok gazeteci sendikası katıldı.

Grev, bugün saat 05.00'te başladı ve yarın 05.00'te sona erecek.

Gazeteciler, medya sektöründeki işverenlerin bireysel sözleşmelere son vermesi ve toplu iş sözleşmeleri için müzakere sürecinin başlatılmasının yanı sıra hafta sonu mesailerinde ek ücret ödenmesi, savaş ve doğal afet bölgelerinde görev yapan basın mensuplarına ek tazminat, yapay zeka kullanımına ilişkin bağlayıcı kuralların belirlenmesi, gazetecilerin haklarının korunması ve basılı medyanın desteklenmesine yönelik önlemler alınmasını talep ediyor.