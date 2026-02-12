Yunanistan'da Göçmen Botu Faciası: 5 Kaçakçı Tutuklandı - Son Dakika
Yunanistan'da Göçmen Botu Faciası: 5 Kaçakçı Tutuklandı

12.02.2026 12:01
Sakız Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenliği'nin çarptığı botta 15 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan Sahil Güvenlik gemisinin Sakız Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bota çarpması sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir'de geçişi organize eden 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11'i erkek 4'ü kadın 15 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği teknenin Çeşme ilçesinden hareket ettiği belirlendi.

Bunun üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri göçmen kaçakçılığını organize eden şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yasak geçişi organize eden 7 kişi yakalandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 5'i, "olası kastla adam öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Sakız Adası açıklarında 3 Şubat'ta Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarpması sonucu düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu, botta bulunanların tamamının denize düştüğü bildirilmişti. Kaybolanların da olduğu tahmin edilen olayda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Sakız Adası, Yunanistan, Güvenlik, Göçmen, Güncel, Suç, Son Dakika

