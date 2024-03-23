Yunanistan'da Göçmen Kampında Arbede Çıktı - Son Dakika
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Yunanistan'da Göçmen Kampında Arbede Çıktı

Yunanistan'ın Korinthos kentindeki göçmen kampında kötü yaşam koşullarını protesto eden düzensiz göçmenler ile polis arasında arbede yaşandı. Gösteriyi sonlandırmak için kampa giren polis ekipleri ile düzensiz göçmenler arasında çıkan arbede sırasında bazı göçmenler açlık grevine başladı.

23.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:33
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Yunanistan'ın Korinthos kentindeki göçmen kampında kötü yaşam koşullarını protesto eden düzensiz göçmenler ile polis arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, düzensiz göçmenler, kamp koşullarının düzeltilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteriyi sonlandırmak için kampa giren polis ekipleri ile düzensiz göçmenler arasında arbede çıktı.

Kamp koşullarını protesto eden bazı düzensiz göçmenlerin, açlık grevine başladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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