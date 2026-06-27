Yunanistan'da Havalimanlarında Gecikmeler! - Son Dakika
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Yunanistan'da Havalimanlarında Gecikmeler!

27.06.2026 14:07
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Yunanistan'da eski hava trafiği kontrol sistemleri nedeniyle uçuşlarda ciddi gecikmeler yaşanıyor.

Yunanistan'da hava trafiği kontrol sistemlerinde yaşanan teknik sorunların, havalimanlarındaki uçuşlarda gecikmelere neden olduğu bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, yoğun turizm sezonunun mayısta başlamasıyla birlikte birçok uçuşta gecikme yaşanırken, bunun temel nedeni hava trafiği kontrol sistemlerindeki yetersizlikler olarak gösteriliyor.

Haberde, Yunanistan havalimanlarında kullanılan teknolojinin 1990'lı yıllara ait olması nedeniyle sık sık teknik arızaların meydana geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, 24 Haziran'da Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda radar görüntüsünün kaybedilmesine yol açan arıza nedeniyle havalimanına iniş yapan uçak sayısı 28'den 24'e düşerken uçuşlarda saatler süren gecikmeler yaşandı.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan yolcular için parmak izi ve biyometrik fotoğraf uygulamasını zorunlu kılan Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES) nedeniyle de pasaport kontrollerindeki bekleme sürelerinin önemli ölçüde arttığı ifade edildi.

Teknik arızalar

Yunanistan'da 4 Ocak'ta hava trafik hizmetleri frekanslarında teknik arıza yaşanmış ve planlanan uçuşlar iptal edilmişti.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi, sorunun hava sahasını kapsayan frekanslardaki geniş çaplı parazitlenmeden kaynaklandığını duyurmuştu.

Arızanın gece geç saatlerde giderilmesi üzerine uçuşlar kademeli olarak başlatılmıştı.

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği, olaydan aylar önce yapılan çeşitli açıklamalarda, kullanılan sistemlerin eski olduğunu belirterek hükümete sistemlerin modernize edilmesi ve personel sayısının artırılması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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