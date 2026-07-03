Yunanistan'da İki Yangın Merkezi - Son Dakika
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Yunanistan'da İki Yangın Merkezi

03.07.2026 18:15
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Yunanistan'da Tesalya ve Korint'te çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. 85 itfaiyeci görevde.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesindeki orman yangınına müdahale sürerken, Korint bölgesinde de orman yangını çıktı.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Korint-Tripoliçe otoyolu üzerindeki Spathovuni köyü yakınlarında tarım ve ormanlık alanda yerel saatle 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına 85 itfaiyeci, 3 yaya ekibi ve 21 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına havadan 4 yangın söndürme uçağı ile koordinasyon amacıyla görev yapan bir helikopterin de aralarında bulunduğu 4 helikopter destek verdi.

Yetkililer, yangının etkili olduğu bölgedeki vatandaşlara 112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden hazırlıklı olmaları yönünde uyarı mesajı gönderdi.

Söndürme çalışmalarına Mora Bölgesi İKAROS insansız hava aracı ekibi ile bölge yönetimine ait su tankerleri de destek verirken, Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimi ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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