Yunanistan'da İklim Krizi Alarmı: Yangınlar ve Sel Baskınları - Son Dakika
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Yunanistan'da İklim Krizi Alarmı: Yangınlar ve Sel Baskınları

Yunanistan'da yaşanan ani hava değişiklikleri nedeniyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı alarm durumuna geçti. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklıklar ve diğer bölgelerde şiddetli fırtına sebebiyle sel baskınları meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu 39 noktada yangın çıktı ve Dedeağaç'ta yoğun yağış nehirlerin taşmasına yol açtı. Vatandaşlar uyarıldı ve Korint'te yangına müdahalede bulunan bir itfaiye eri yaralandı.

23.07.2024 23:37
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Yunanistan'da, ülke genelinde yaşanan ani hava değişiklikleri nedeniyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, bazı bölgelerde aşırı sıcaklıklar yaşanırken, diğer bölgelerde ise şiddetli fırtına nedeniyle sel baskınları meydana geldiği belirtildi.

Birçok yerde yıldırım düşmesi sebebiyle yangın çıktığı aktarılan haberlerde, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının alarm durumuna geçtiği ifade edildi.

39 noktada yangın

Bakanlığın verilerine göre, yerel saatle 13.00-17.00'de yıldırım düşmesi nedeniyle 39 noktada yangın çıktı.

Taşoz, Kozani, Fokida ve Korint'te yıldırım düşmesi kaynaklı yangın çıkarken, Dedeağaç'ta ise yoğun yağış, dere ve nehirlerin taşmasına neden oldu.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Korint'te yangına müdahalede bulunan bir itfaiye eri ise yaralandı.

Kaynak: AA

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