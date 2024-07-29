Yunanistan'da koyun-keçi vebası nedeniyle hayvan taşıma yasağı

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Yunanistan'da küçükbaş hayvancılığı tehdit eden ve hızla yayılan koyun-keçi vebası (PPR) nedeniyle koyun ve keçilerin kesimi ve üreme amacıyla başka yerlere taşınmasının yasaklandığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre yetkililer, salgının ilk bildirildiği Orta Yunanistan'ın bazı bölgelerinde yürürlükte olan tedbirleri genişletti.

Bu kapsamda koyun ve keçilerin kesimi ve üreme amacıyla başka yerlere taşınması yasaklandı.

Teselya bölgesinde yaklaşık 7 bin hayvanın itlaf edildiği ve 1200 hayvanın daha itlaf edileceği kaydedildi.

Başkent Atina'da da bir hayvancılık işletmesinde virüsün tespit edildiği belirtildi.