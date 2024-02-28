Yunanistan'da memurlar greve giderken işçi ve öğrenciler eylem düzenledi

Yunanistan'da memurlar, 24 saatlik greve giderken işçi, memur ve öğrenciler ise başkent Atina'da eylem düzenledi.
Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla düzenlenen 24 saatlik greve, Mücadeleci İşçi Cephesi Sendikası da (PAME) destek verdi.
Çalışanlar için ekonomik şartların iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen grevin tarihi, özellikle geçen yıl Larisa yakınlarındaki Tempi bölgesinde yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının yıl dönümü olarak seçildi.
Eylemciler, hükümetten hayat pahalılığına karşı önlem alınmasını, maaşların artırılmasını ve kamudaki personel sayısının yükseltilmesini talep etti.
Öte yandan, eylemciler geçen yıl 28 Şubat'ta Tempi'de yaşanan tren kazasının aydınlatılıp, sorumlularının cezalandırılmasını da istedi.
Bazı göstericilerin Filistin bayrakları taşıdığı eylemde, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.
Başkent Atina'da ulaşım aksadı
Atina'da grev nedeniyle, taksi, metro ve tramvay hizmetleri 24 saatliğine durduruldu.
Otobüs ve troleybüslerin sadece belli saatlerde hizmet vermesine karar verildi. Deniz yolu ulaşımına da bir günlük ara verildi.
Grev nedeniyle, birçok okulda eğitim aksadı.
"Çalışanlar bugün tüm toplumun yaşadığı pahalılık için burada"
Yunan Polis Teşkilatının verilerine göre, Atina'da grev kapsamında düzenlenen eyleme 20 binin üzerinde kişi katıldı.
AA muhabirine konuşan eylemci Manos Andrulakis, "Yunanistan Öğretmenler Federasyonu olarak buradayız. ADEDY'nin ilan ettiği 24 saatlik greve biz de katılıyoruz. Tempi tren kazasının üzeri örtülmesin diye mücadele ediyoruz. Kamu eğitimi için mücadele ediyoruz." dedi.
Eylemde, hükümetin üzerinde çalıştığı, ülkede özel üniversitelerin hizmet vermesine olanak sağlayacak yasa tasarısına karşı sloganlar da atıldı.
Eylemcilerden Takis Rubis, eyleme katılımın yoğunluğuna işaret ederek, "Tempi trajedisinden bir yıl sonra buradayız. Bu trajedinin 57 kurbanı için adalet istiyoruz. Olay tamamen aydınlatılsın. Bunun dışında, çalışanlar bugün tüm toplumun yaşadığı pahalılık için burada. Onurlu bir yaşam, maaşlarımızla yaşayabilmek istiyoruz. Daha fazla dayanacak gücümüz kalmadı diye bağırmak istiyorum. Bu sorunlara bir çözüm bulunmalı." diye konuştu.
Arbede
Atina'daki Parlamento binası önünde bir grup eylemci ile polis arasında arbede yaşandı.
Bazı eylemciler parlamento binasının bahçesine molotof kokteyli attı, polis ise biber gazıyla müdahale etti.
Benzer sebeplerle Selanik, Patra, Volos, Hanya gibi illerde de eylem yapıldı.
Selanik'te polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis eylemcileri biber gazıyla dağıttı.
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