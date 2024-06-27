Yunanistan'da Mısırlı Göçmen, Yaşlı Adamı Kurtarmaya Çalışırken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yunanistan'da Mısırlı Göçmen, Yaşlı Adamı Kurtarmaya Çalışırken Hayatını Kaybetti

Yunanistan'da yaşayan Mısırlı göçmen Ahmet, denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı bir adamı kurtarmak isterken hayatını kaybetti. Ahmet'in cesareti ve fedakarlığı sosyal medyada övgüyle karşılandı ve bölge sakinleri, Ahmet'in eşi ve çocuklarına destek olunmasını talep etti.

27.06.2024 16:09
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Yunanistan'da Mısırlı göçmenin, denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeydoğusundaki Nea Makri bölgesinde eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Mısırlı göçmen Ahmet, Zumberi Plajı'nda denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kişiye yardım etmek istedi.

Boğulmak üzere olan yaşlı kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı, onu kurtarmak için dalgalı denize giren Mısırlı göçmen ise boğuldu.

Sosyal medyadan, yıllardır tanıdıkları Ahmet için övgü dolu mesajlar paylaşan bölge sakinleri, belediyeden Mısırlı göçmenin ardında bıraktığı eşi ve çocuklarına destek olmasını istedi.

Kaynak: AA

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