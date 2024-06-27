Yunanistan'da Mısırlı Göçmen, Yaşlı Adamı Kurtarmaya Çalışırken Hayatını Kaybetti

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Yunanistan'da Mısırlı göçmenin, denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeydoğusundaki Nea Makri bölgesinde eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Mısırlı göçmen Ahmet, Zumberi Plajı'nda denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kişiye yardım etmek istedi.

Boğulmak üzere olan yaşlı kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı, onu kurtarmak için dalgalı denize giren Mısırlı göçmen ise boğuldu.

Sosyal medyadan, yıllardır tanıdıkları Ahmet için övgü dolu mesajlar paylaşan bölge sakinleri, belediyeden Mısırlı göçmenin ardında bıraktığı eşi ve çocuklarına destek olmasını istedi.