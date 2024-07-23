Yunanistan'da Orman Yangını: Bir Köy Tahliye Edildi

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Yunanistan'da Fokida'nın Delfus bölgesindeki Ksirogiannis'de çıkan orman yangınının hızla büyümesi nedeniyle bir köyün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, öğle saatlerinde çıkan yangının hızla büyümesi üzerine Misokampos köyünde yaşayan vatandaşlara, "köylerini terk etmeleri ve Desfina'ya doğru gitmeleri" çağrısı yapıldı.

Bölgede "acil durum" ilan edilirken, yangına 50 itfaiyeci, 9 araç, 3 uçak ve 2 helikopter ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığını kaydetti.