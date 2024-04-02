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Yunanistan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Yunanistan'ın Katerin kentindeki Pieria Ori ormanlık alanında başlayan yangın, tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor. Rüzgarın da etkisiyle yangın Kozanı kentine doğru ilerliyor. İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, yangını söndürmek için helikopterler, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme araçları görevlendirildi.

02.04.2024 17:19  Güncelleme: 17:20
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Yunanistan'ın Katerin kentindeki Pieria Ori ormanlık alanında 31 Mart'ta öğle saatlerinde başlayan yangının devam ettiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının, tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Haberlerde, yangının rüzgarın da etkisiyle Kozanı kentine doğru ilerlediği, söndürme çalışmalarına iki yangın söndürme helikopteri, 59 itfaiye ekibi ve 15 yangın söndürme aracının katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika

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