Yunanistan'ın Katerin kentindeki Pieria Ori ormanlık alanında 31 Mart'ta öğle saatlerinde başlayan yangının devam ettiği bildirildi.
Yunan basınındaki haberlerde, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının, tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadığı belirtildi.
Haberlerde, yangının rüzgarın da etkisiyle Kozanı kentine doğru ilerlediği, söndürme çalışmalarına iki yangın söndürme helikopteri, 59 itfaiye ekibi ve 15 yangın söndürme aracının katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor - Son Dakika
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yapılan itiraz sonucunda oylar yeniden sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Neşe Çevikbaş 736 oy, AK Parti'nin adayı Sedef Yörükön ise 735 oy almıştı. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 1556 seçmenin oy kullandığı 7 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda CHP'nin adayı Çevikbaş'ın oyu 2 artarak 738'e, AK Parti'nin adayı Yörükön'ün oyu ise 2 artarak 737'ye yükseldi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Tuzla Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına gelen motosikletli bir kişi, işletme sahibi A.K'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan A.K hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında dükkanın yakınında bulunan bir tanık, daha önce de dükkanın kurşunlandığını belirtti.
AK Parti ve CHP ilçe temsilcileri, Beykoz İlçe Seçim Kuruluna başvurarak geçersiz oyların yeniden sayılması ve maddi hataların düzeltilmesini talep etti. İlçe Seçim Kurulu itirazlara ilişkin karar toplantısını sürdürürken, partililerin sonuçları beklemesi devam ediyor. Beykoz'da CHP'li Alaattin Köseler, resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili Murat Aydın'ı yüzde 0,96 oy farkıyla geride bıraktı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda ölü bulunan zihinsel engelli kadına kamyonla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İzmir-Aydın otoyolunda yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kameralarından incelenen araçlar arasında kırık far ve tamponu bulunan bir kamyon tespit edildi. Kamyon sürücüsü olan Y.İ. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden kişinin zihinsel engelli Deniz Yetiş olduğu belirlendi.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Hac vazifelerini yerine getirmek için bisikletle yola çıkan Makedonyalı Arnavut Qamuran Hirda ile Boşnak Adem Aljic Bulgaristan'a vardı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, temizliğini yaptığı tabancası ateş alan askeri personel S.K. bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumu iyi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Serhat Barış'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Sultan Dilan Barış ve Mustafa Eren Barış yaralanırken, Sultan Avcıkıran hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendisine destek veren Manisalılara teşekkür etti. Zeyrek, seçim sonuçlarının değerlendirilebileceğini vurgulayarak, Manisa'nın genel başkanlarına sahip çıktığını dile getirdi. Ayrıca, eski belediye başkanının kasadan başka hesaplara para transfer etme talebiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü'nün belediye tesislerini kullanmayacağını da açıkladı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u deplasmanda 3-0 yendi. İkinci maç, 5 Nisan Cuma günü Aksaray'da oynanacak. İki galibiyete ulaşacak ekip 5-6'ncılık maçına, mağlup olan ekip ise 7-8'ncilik maçına çıkacak.
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