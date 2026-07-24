Yunanistan'da Orman Yangını ve Şiddetli Hava Uyarısı - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangını ve Şiddetli Hava Uyarısı

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Yunanistan'da şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı sonrası orman yangını çıktı, müdahale başladı.

Meteoroloji uzmanlarının şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptığı Yunanistan'da orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın orta kesimindeki Etolya-Akarnanya Anthofito bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını söndürmek üzere karadan ve havadan müdahale başlatıldı, 4 yangın söndürme uçağı ve 2 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

Öte yandan 19 Temmuz'dan bu yana 4 gün boyunca aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede, Yunanistan Meteoroloji Dairesi bugün akşam üzeri ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağış ve rüzgar, bazı bölgelerde de dolu yağışı görüleceğine ilişkin uyarıda bulundu.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Ftiotis, Magnisya illeri ile Larisa, Eğriboz, İskiri ve Sporad adalarında şiddetli yağmur, fırtına ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Orman Yangını ve Şiddetli Hava Uyarısı - Son Dakika

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