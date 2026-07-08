Yunanistan'da Polis, Kaçan Genç'i Vurdu

Yunanistan'da polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle 20'li yaşlarındaki bir genci silahla ağır yaraladığı bildirildi.

Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Mora Yarımadası'ndaki Argos ilinde bir araç, denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymadı.

Devriye aracı, şüpheli aracı takibe aldı. Araçtan inen şüpheli, koşarak kaçmak istedi.

İki polis ateş ederek söz konusu kişiyi yaraladı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Ateş açan polisler gözaltına alındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başından vurulan ve ağır yaralanan gencin beyin ölümü gerçekleşti.