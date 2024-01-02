Yunanistan\'da Polonyalı 2 Kişi, Askeri Alan Üzerinde Dron ile Çekim Yaptıkları İçin Gözaltına Alındı

Yunanistan'da askeri alan üzerinde insansız hava aracı (dron) ile çekim yaptığı tespit edilen 2 Polonya vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, 2 Polonya vatandaşının, dün Salamina Adası'ndaki askeri bölge üzerinde insansız hava aracı uçurduğu ve bölgede çekim yaptığı tespit edildi.

20 ve 24 yaşlarındaki Polonyalı gençler, "güvenli bölgelerdeki güvenlik kurallarını ihlal" gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu kişilerin beraberlerindeki fotoğraf makinesi ve cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu.