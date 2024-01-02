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Yunanistan'da Polonyalı 2 Kişi, Askeri Alan Üzerinde Dron ile Çekim Yaptıkları İçin Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yunanistan'da Polonyalı 2 Kişi, Askeri Alan Üzerinde Dron ile Çekim Yaptıkları İçin Gözaltına Alındı

Yunanistan'da Salamina Adası'ndaki askeri bölge üzerinde insansız hava aracı ile çekim yaptığı tespit edilen 20 ve 24 yaşlarındaki 2 Polonya vatandaşı, güvenlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Polonyalı gençlerin yanlarında bulunan fotoğraf makinesi ve cep telefonları da incelenmek üzere el konuldu.

Yunanistan\'da Polonyalı 2 Kişi, Askeri Alan Üzerinde Dron ile Çekim Yaptıkları İçin Gözaltına Alındı
02.01.2024 - 12:51,
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Yunanistan'da askeri alan üzerinde insansız hava aracı (dron) ile çekim yaptığı tespit edilen 2 Polonya vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, 2 Polonya vatandaşının, dün Salamina Adası'ndaki askeri bölge üzerinde insansız hava aracı uçurduğu ve bölgede çekim yaptığı tespit edildi.

20 ve 24 yaşlarındaki Polonyalı gençler, "güvenli bölgelerdeki güvenlik kurallarını ihlal" gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu kişilerin beraberlerindeki fotoğraf makinesi ve cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yunanistan'da Polonyalı 2 Kişi, Askeri Alan Üzerinde Dron ile Çekim Yaptıkları İçin Gözaltına Alındı - Son Dakika
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