Yunanistan'da Sağlık Bakanı Protesto Edildi

19.02.2026 17:45
Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in hastane ziyareti sırasında sağlık çalışanları protesto etti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in başkent Atina'daki Nikaia Devlet Hastanesine ziyareti sırasında sağlık çalışanlarının protestosu nedeniyle gerginlik yaşandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Georgiadis, Atina'daki Nikaia Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastane girişinde toplanan sağlık çalışanları, kamu sağlık sistemindeki personel eksikliği ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla protesto düzenledi.

Protesto sırasında polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı, bir doktor gözaltına alındı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Georgiadis, yaptığı açıklamada, hastane ziyaretinin engellenmeye çalışıldığını ve güvenliğinin risk altına girdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Yunanistan, Güvenlik, Hastane, Güncel, Son Dakika

17:32
17:16
15:36
15:17
15:06
14:57
