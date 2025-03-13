Yunanistan'da Sanat Eserlerine Saldırıya Yaptırım

ATİNA, 13 Mart (Xinhua) -- Yunanistan parlamentosu, başkent Atina'daki Ulusal Galeri'de sergilenen sanat eserlerine Hıristiyanlığa hakaret ettikleri gerekçesiyle zarar veren Milletvekili Nikolaos Papadopulos'a yaptırım uygulama kararı aldı.

Pazartesi günü verilen karara göre Papadopulos'un aşırı muhafazakar milliyetçi Niki (Zafer) Partisi'nden aldığı aylık maaş uygunsuz davranışları nedeniyle ilk aşamada bir ay süreyle yarıya indirilecek.

Öte yandan Papadopulos'un dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ve olası bir kovuşturma başlatılıp başlatılmayacağına da Genel Kurul'da karar verilecek.

Papadopulos, Ulusal Galeri'deki dört tabloyu duvarlarından sökerek yere atmış ve bu eserlerin dine hakaret içerdiğini belirtmişti. Yunan sanatçı Christoforos Katsadiotis'in eserleri, dini temalar üzerine düzenlenen bir sergide yer alıyordu.

Ulusal Galeri müdürü, sanatçı dernekleri ve çeşitli siyasi partiler, "medeni olmayan eylemi" ifade özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirerek kınadı.