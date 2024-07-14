Yunanistan'da Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Güncel

Yunanistan'ın büyük bir kısmında devam eden sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar, güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların normalin üzerinde seyrettiğini ve özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmanın tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.

Akşam saatlerinde de sıcak havanın devam ettiğine işaret eden uzmanlar, sıcak hava dalgasının 19 Temmuz'a kadar etkisini sürdüreceğini duyurdu.

Uzmanlar, özellikle yaşlıların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğini, güneş çarpmasının, hipotansiyon, kalp atışlarının artması, baş dönmesi ve ilerleyen dönemlerde de bilincin bozulmasına sebep olabileceğini belirtti.

Haziran ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıktığını kaydeden uzmanlar, bu yazın çok sıcak geçeceğini ve yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağı öngörüsünde bulundu.