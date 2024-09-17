Yunanistan'da 1991-2020 dönemindeki 30 yıllık süreçte ortalama hava sıcaklıklarının 1,5 derecenin üzerinde yükseldiği bildirildi.
Yunanistan Meteoroloji Dairesinin "Atmosphere" isimli dergide yayımladığı araştırmada, ülkede 1991-2020 dönemindeki sıcaklık artışları değerlendirildi.
Araştırmaya göre, 30 yıllık söz konusu dönemde ülke genelinde sıcaklık ortalaması 1,5 derece arttı. Kuzey Yunanistan'da ise söz konusu dönemde bu artış 2 derece olarak ölçüldü.
Aynı dönemde ortalama sıcaklık artışı dünya genelinde 0,6 ila 0,8 derece olarak kaydedilirken, Avrupa'da ise 1,2 derece olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da Sıcaklık Artışı 1,5 Dereceyi Geçti - Son Dakika
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