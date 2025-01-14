Yunanistan'da Şiddetli Hava Koşulları

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ATİNA, 14 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan'da şiddetli yağmur ve kar yağışı ulaşımda aksamalara ve sellere yol açtı. Ülke, pazar gününden bu yana soğuk hava dalgasının etkisi altında.

Atina İtfaiye Teşkilatı, Alimos sahilinin güney banliyösündeki bazı bölgelerin pazartesi günü şiddetli sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldığını bildirdi. Kuzey banliyölerde ise Parnita Dağı'na giden yollar kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Naoussa kenti yakınlarındaki bir kayak merkezinde şiddetli yağış nedeniyle araçlarında mahsur kalan yaklaşık 200 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yunanistan ulusal haber ajansı AMNA'nın bildirdiğine göre polis, ülkenin kuzeyinden güneyine uzanan dağlık bölgelerdeki buzlanma nedeniyle yayımlanan trafik kısıtlamalarına yönelik uyarılarda bulundu. Yolların bazı kesimlerinde 3,5 tonun üzerindeki kamyonlara yasak getirilirken, bazı bölgelerde ise araçlara zincir takılması istendi.

Pazartesi günkü kar yağışı nedeniyle ülkenin kuzey ve iç kesimlerindeki üç bölgede eğitime iki gün ara verildi. Meteorologlar, hava koşullarının çarşamba günü düzeleceğini belirtti.

Mora Yarımadası'ndaki liman kenti Kalamata'da şiddetli rüzgarlara yol açan fırtına, onlarca ev, mağaza ve teknede hasara yol açtı.