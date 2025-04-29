Yunanistan'da Subay Eğitimde Hayatını Kaybetti

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinde görevli bir subayın eğitim sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Denizaltı Afet Yönetimi eğitimi sırasında fenalaşan bir subaya olay yerinde acil müdahalede bulunuldu.

Attiko Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Kuvvetleri mensubu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri hayatını kaybeden subayın ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı.