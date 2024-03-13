Yunanistan'da Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 10 gemi enkazı bulundu - Son Dakika
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Yunanistan'da Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 10 gemi enkazı bulundu

Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çoban Adası'nda yapılan sualtı arkeolojik araştırmaları sonucunda MÖ 3000 ile MS 300 arasına ait 10 gemi enkazı bulunduğu belirtildi. Enkazlarda Roma dönemine ait seramik şişeler, Arkaik döneme ait taştan yapılmış bir çapa ve İspanyol amforası gibi nesneler de bulundu. Araştırma, belgesel haline getirilerek uluslararası arkeolojik film festivallerinde gösterilecek.

13.03.2024 18:49
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Yunanistan'da arkeologlar, Milattan Önce (MÖ) 3000 ile Milattan Sonra (MS) 300 arasından kalma gemi enkazları buldu.

Yunanistan Kültür Bakanlığınca yayımlanan açıklamada, Ege'nin güneyinde bulunan Çoban Adası'nda (Kasos) uzun süren sualtı arkeolojik araştırmaları kapsamında Helenistik, Roma, Bizans, Orta Çağ ve Osmanlı dönemlerine ait 10 gemi enkazı bulunduğu belirtildi.

İspanya, İtalya ve Afrika kıyılarından gelen malları taşıyan gemilere ait enkazların MÖ 3000 ile MS 300 arasına ait olduğu kaydedilen açıklamada, Ulusal Araştırma Vakfının araştırma ekibinin, 2019'dan bu yana Kültür Bakanlığı ile işbirliğinde Ada'da dört araştırma görevi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, bulgular arasında ayrıca Roma dönemine ait seramik şişeler, Arkaik döneme ait taştan yapılmış bir çapa ve MS 150-170 yıllarına ait İspanyol amforası gibi nesnelerin yer aldığı belirtildi.

Araştırmanın, belgesel haline getirilerek önde gelen uluslararası arkeolojik film festivallerinde gösterileceği duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 10 gemi enkazı bulundu - Son Dakika

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