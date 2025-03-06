Yunanistan'da Tren Kazası Protestosu

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Yunanistan'da 2 yıl önce yaşanan tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle başkent Atina'da eylem düzenlendi.

Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kollarının (KNE) çağrısıyla düzenlenen eyleme çoğu öğrenci binlerce kişi katıldı.

Parlamento binası önünde toplanan eylemciler attıkları sloganlarla sorumluların cezalandırılması ve ihmallerin hasır altı edilmemesine yönelik taleplerini dile getirdi.

Larisa kentinin yakınlarındaki Tempi bölgesinde iki yıl önce yaşanan kazada hayatını kaybeden 57 kişi için gökyüzüne dilek fenerleri bırakıldı.

Bir grup eylemci ile polis arasında arbede yaşandı. Eylemciler polise taş, molotofkokteyli ve çeşitli cisimler fırlattı, bazı çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Polis ise eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.

Biber gazından etkilenerek fenalaşan iki eylemciye, motorlu sağlık ekipleri müdahale etti.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bir grup eylemci ise parlamento binası önünde oturma eylemi yaptı.

Öte yandan, parlamentodaki 4 muhalefet partisi, kazaya yol açan altyapı sorunlarının çözülmemesi ve aradan iki yıl geçmesine rağmen sorumluların bulunamaması nedeniyle hükümeti suçlayarak bugün meclise gensoru önergesi sunmuştu.

Bu akşam başlayan gensoru görüşmeleri 3 gün sürecek ve 7 Mart akşamı görüşmelerin bitiminde parlamentoda hükümete güvenoyu için oylama yapılacak.