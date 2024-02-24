Yunanistan'da tren kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Yunanistan'da tren kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Yunanistan\'da tren kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde geçen yıl meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 57 kişi için anma töreni düzenlendi. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen yüzlerce kişi, kaza yerinde toplanarak hayatını kaybedenleri anarken, çiçekler bırakıldı ve zeytin ağaçları dikildi.

24.02.2024 23:29  Güncelleme: 23:31
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Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde, geçen yıl 28 Şubat'ta 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının meydana geldiği yerde, anma töreni düzenlendi.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen çoğu öğrenci yüzlerce kişi, Tempi'de 57 kişinin hayatını kaybettiği kaza yerinde toplandı.

"Sizi asla unutmayacağız" yazılı pankart taşıyan gruptakiler, kaza yerine çiçekler bıraktı. Bazı kişiler de bölgeye zeytin ağacı dikti.

Tempi'de 28 Şubat 2023'te, karşı yönlerden gelen yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu çoğu öğrenci 57 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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