Yunanistan\'da Turizmde Rekorlar

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Yunanistan'da turizm gelirleri GSYİH'nin yaklaşık yüzde 13'üne karşılık geliyor.

ATİNA, 27 Şubat (Xinhua) -- Yunanistan'ın turizm sektörü 2024 yılında turist ziyaretleri ve turizm gelirleri açısından tarihi zirveleri yakaladı.

Turizm Politikası ve Geliştirme Genel Sekreteri Vasiliki Koutsoukou çarşamba günü Atina'da düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz yıl 35,9 milyon ziyaretçi ağırlayan ülkenin 21,7 milyar euro (22,8 milyar ABD doları) gelir elde ettiğini söyledi.

Açıklama mart ayında Atina'da düzenlenecek turizm fuarı öncesinde yapıldı.

Yunanistan Merkez Bankası'nın verilerine göre turizmde rekorların kırıldığı 2023 yılında ülkeyi ziyaret eden yaklaşık 32,7 milyon turist 20,6 milyar euro gelir bıraktı.

Yetkililer, Yunanistan'ın turizm sektörünün dünyadaki sıkıntılara rağmen direnç sergilediğini ve pandemi sonrası dönemde büyüme ivmesini koruduğunu belirtti.

Koutsoukou, Yunanistan'ın bu ivmeyi sürdürme amacıyla yüksek kaliteli ve sürdürülebilir turizm gelişimine odaklanan bir strateji uyguladığını söyledi.

Yıllardır Yunanistan ekonomisinin ana kaynaklarından birini teşkil eden turizm, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 13'üne karşılık geliyor.