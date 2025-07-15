Yunanistan'da Yabancı Düşmanlığı Artıyor

Yunanistan'da faaliyet gösteren Irkçı Şiddet Eylemlerini Kayıt Altına Alma Ağı (RVRN), son dönemde, Libya'dan ülkeye gelen göçmen sayısının artmasıyla kamuoyunda yer alan yabancı düşmanlığı ve ırkçı söyleme ilişkin artışın endişe verici olduğunu bildirdi.

Irkçı Şiddet Eylemlerini Kayıt Altına Alma Ağı'ndan (RVRN) yapılan açıklamada, "RVRN, ülkedeki göçmen ve mülteci konularının idaresinde, yabancı düşmanlığı, ırkçı söylem ve hukuk devletinin temel prensiplerine saygıda gerilemeye ilişkin kamu söylemindeki kayışı endişeyle izliyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, son dönemlerde Libya'dan ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısının artmasıyla kamuoyu ve basın söylemlerinde göçmen ve mültecilere ilişkin korku ve kutuplaşma ikliminin arttığı ifade edildi.

Bu iklimin, siyasilerin söylemlerinden etkilendiği belirtilen açıklamada, "kaçak göçmen" ve "göçmen istilası" gibi ifadeler bu söylemlere örnek olarak gösterildi.

Açıklamada, sığınmacıların toplum için birer tehdit olarak gösterildiği belirtilerek, "Korkuyu kullanıyorlar, toplumsal birliğe zarar veriyorlar ve ağımızın birçok kez ortaya koyduğu gibi, tahammülsüzlüğü ve ırkçı şiddeti normalleştirip teşvik ediyorlar." değerlendirmesi yer aldı.

Yunanistan, Libya'dan ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısında son dönemde yaşanan artış nedeniyle, bu göçmenlerin iltica başvurularını üç ay askıya almaya yönelik bir yasa tasarısını geçen hafta meclisten geçirmişti.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris de geçen hafta bir röportajında, düzensiz göçe karşı caydırıcı önlemler alınacağını ve sığınmacılara verilen maddi yardımların da incelenmesi için talimat verdiğini açıklamıştı.

Plevris, "Bundan sonra hükümet, maddi yardımlarda ciddi bir azalmaya yönelik politika izleyecek. Göçmen kamplarında verilen yemek menüsünün de tekrar incelenmesini istedim. Şu an bu menüler otel menüsü gibi. Göç bakanlığı otel değil." ifadesini kullanmıştı.

Yunan Bakan, iltica hakkı kazananlara yapılan kira yardımının da durdurulmasından yana olduğunu söylemişti.