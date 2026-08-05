Yunanistan'da Yangın 6. Günde Büyüyor

Yunanistan'da Viotia ilinde başlayarak Attika bölgesinin batısına yayılan orman yangınına müdahale 6'ncı gününde sürerken, yanan alanın 144 bin dönümü aştığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, büyük ölçüde kontrol altına alınmasına rağmen bölgede dağınık halde devam eden küçük yangın odakları nedeniyle yangının yeniden alevlenme riskinin sürdüğü belirtildi.

Karadan çok sayıda itfaiye ekibi ve orman komandolarının çalışmalarını sürdürdüğü, günün ilk ışıklarıyla birlikte 4 helikopterin de söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarıldı.

Copernicus uydu verilerine göre yangında şimdiye kadar 144 bin 243 dönüm alanın kül olduğu, bunun yaklaşık 31 bin dönümünün Viotia'da, 113 bin dönümden fazlasının ise Attika bölgesinin batısı ile Viotia sınırındaki alanlarda bulunduğu ifade edildi.

Haberlerde ayrıca, Patera Dağı'nın yaklaşık yüzde 90'ının ve Kithairon Dağı'nın önemli bölümünün yandığı, Porto Germeno'da 100'den fazla evin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.