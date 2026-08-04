Yunanistan'da Yangın Alarmı - Son Dakika
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Yunanistan'da Yangın Alarmı

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Yunanistan, orman yangını riski nedeniyle Attika ve bazı adalar için kırmızı alarm ilan etti.

Yunanistan'da, çok yüksek orman yangını riski nedeniyle başkent Atina'nın da yer aldığı Attika bölgesi ile Eğriboz, Sakız ve Midilli adaları için yarın kırmızı alarm ilan edildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin yayımladığı yangın risk haritasında, söz konusu bölgelerde 5 Ağustos için yangın riskinin "çok yüksek" (Kategori 4) seviyede değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Attika, Eğriboz, Sakız ve Midilli'de kırmızı alarm verildiği, karar doğrultusunda Ulusal Sivil Koruma Mekanizması'nın tam kapasiteyle harekete geçirileceği kaydedildi.

Kırmızı alarm kapsamında itfaiye, polis ve silahlı kuvvetlere bağlı ekiplerin devriyelerinin artırılacağı, hava gözetleme faaliyetlerinin sürdürüleceği, gerekli personel ve araçların hazır bekletileceği aktarılan haberlerde, yerel yönetimlerin de yangın riskine karşı önleyici tedbirleri koordine etmek üzere acil toplantılar düzenleyeceği ifade edildi.

Haberlerde ayrıca, ormanlık alanlar ve yüksek riskli bölgelerde araç girişleri ile ziyaretçi dolaşımına yönelik önleyici kısıtlamaların uygulanabileceği bildirilerek, vatandaşlardan kırsal alanlarda yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmaları ve olası bir yangını 199 numaralı itfaiye hattına bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA

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