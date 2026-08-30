Yunanistan'da Yangın Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'da Yangın Alarmı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da orman ve otluk alanlarda yangınlar çıktı, yangın riski yüksek seviyede devam ediyor.

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde ormanlık ve otluk alanlarda yangınlar çıktığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın riskinin yüksek seyrettiği ülkede bazı bölgelerde yangınlar çıktı.

Korfu Adası'ndaki Agios Georgios bölgesindeki ormanlık alanda, Halkidiki ilinin Simandra bölgesindeki otluk alanda, Grebe ilinin Krania bölgesindeki ormanlık alanda ve Korint ilinin Diminio bölgesindeki otluk alanda yangınlar çıktı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının karadan yürüttüğü yangın söndürme çalışmalarına, havadan da uçaklarla ve helikopterlerle destek verildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, ülkede yarın da birçok bölgede hava koşulları nedeniyle yangın riskinin yüksek olacağını duyurdu.

Genel Sekreterlik, Girit Adası'nda ve ???????Ege Denizi'nin güneydoğusundaki bölgelerde yangın riskinin ikinci en yüksek seviye olan "turuncu alarm" düzeyinde olacağını belirterek, vatandaşlardan yangına neden olabilecek her tür eylemden kaçınmalarını istedi.

Dün yapılan duyuruda ise Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika, Orta Yunanistan, Kuzey Ege ve Güney Ege bölgeleri ile Mora Yarımadası'nda yangın riskinin, "turuncu alarm" düzeyinde olacağı, Girit Adası ve Güney Ege adalarında ise yangın riskinin en yüksek seviye olan "kırmızı alarm" düzeyinde seyredeceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Uluslararası, Yunanistan, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Yangın Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

18:29
Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı
18:16
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe’ye araba çarptı
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'ye araba çarptı
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı
17:26
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
16:46
30 Ağustos töreninde protokol krizi Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 18:43:37. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Yangın Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement