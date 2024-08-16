Yunanistan'da yangın felaketi: Muhalefet partileri Başbakan'ın açıklamasını eleştirdi - Son Dakika
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Yunanistan'da yangın felaketi: Muhalefet partileri Başbakan'ın açıklamasını eleştirdi

Yunanistan'da başlayan ve hızla yayılan yangınla ilgili olarak muhalefet partileri, Başbakan'ın yangının boyutunu gizlemeye çalıştığını ve hükümetin yangınla mücadelede yetersiz kaldığını belirtti. Ayrıca, yangının neden olduğu yıkımın kamu güvenliği için ciddi bir tehdit olduğu vurgulandı.

16.08.2024 18:16
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Yunanistan'da muhalefet partileri, 11 Ağustos'ta Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve hızla yayılan yangınla ilgili Başbakan Kiryakos Miçotakis'in "Neyse ki etkilenen çok az sayıda vatandaş var." açıklamasını eleştirdi.

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) tarafından yapılan açıklamada, hükümetin, ülkenin yangınla mücadele altyapısını güçlendirme konusunda yetersiz kaldığı vurgulanarak, Miçotakis'in, "Neyse ki etkilenen çok az sayıda vatandaş var." açıklaması, felaketin boyutunu gizleme çabası olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "Miçotakis hükümeti, yangınla mücadele konusunda ciddi adımlar atmadı. Yangınların önlenmesine gereken önemi vermedi, itfaiye teşkilatındaki eksiklikleri gidermedi." ifadesi kullanıldı.

Hükümetin yangınla mücadelede başarısız olduğu ve kamu güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu aktarılan açıklamada, "100 bin dönümden fazla arazinin ve onlarca evin, iş yerinin yanması, Miçotakis'in hükümet politikasının neden olduğu yıkımın büyüklüğünü anlaması için yeterli değil. Hükümet, sadece propaganda ve sorumlulukların üzerini örtme konusunda başarılı. Bu nedenle, kamu güvenliği için gerçek bir tehlike oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

PASOK lideri Nikos Andrulakis de "Miçotakis, Yunan halkının zekasını küçümseyen ölçüsüz açıklamalar yapıyor" dedi. Andrulakis, yangınların önlenmesi için ayrılan kaynağın yetersiz olduğu ifade etti.

Andrulakis, Yunanistan'ın, Avrupa'nın en zayıf ülkesi haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından yayımlanan açıklamada da Varnava, Maraton, Gramatiko, Nea Makri, Nea Penteli, Vrilissia, Halandri ve diğer bölge sakinlerinin bir kez daha hükümetin orman yangınlarına karşı politikalarının başarısızlığının sonuçlarını yaşadığı belirtildi.

Yangınların yönetiminde önleme merkezli bir yaklaşımın olmamasının vurgulandığı açıklamada, hükümetin suç teşkil eden bu ihmalini örtbas etmek için öne sürdüğü bahanelerin öfke uyandırıcı olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlerde 104 kilometrekarelik alanın yandığı belirtilmişti.

Atina Ulusal Gözlemevi de son 8 yılda Atina'yı da kapsayan Attiki bölgesinde 450 kilometrekare ormanlık alanın yandığını ve bu rakamın, bölgenin toplam ormanlık alanının yüzde 37'sini oluşturduğunu açıklamıştı.

Yunan yetkililer de 22 işletme ve en az 78 evin yaşanmaz hale geldiğini söylemişti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülke, yangının kontrol altına alınması için Yunanistan'a yardım göndermişti.

Yangında, 65 yaşında bir kadın hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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