Yunanistan'da Yangın Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'da Yangın Operasyonu

11.07.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meriç ve Selanik'te çıkan yangınlara itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Batı Trakya'nın Meriç ile Selanik kentleri yakınlarında çıkan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettikleri bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Meriç iline bağlı Lavara köyü yakınlarında öğle saatlerinde başlayan yangının tarım arazilerinde ve ormanlık alanlarda etkili olduğu belirtildi.

Yangına 28 itfaiyeci, 9 araç ve 1 helikopterle müdahale edildiği, belediyelere ait su tankerleri ile iş makinelerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği kaydedildi.

Ekiplerin, alevlerin Lavara köyü ile bölgedeki hayvancılık tesislerine sıçramasını önlemeye çalıştıkları bildirildi.

Selanik yakınlarındaki Perivolaki köyü çevresinde çıkan yangına da 38 itfaiyeci, 14 araç ve 1 helikopterle müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Alevlerin tarım arazisinde etkili olduğu ve yerleşim yerlerini tehdit etmediği, bölge sakinlerine dikkatli olmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları yönünde uyarı mesajlarının gönderildiği kaydedildi.

Yetkililer, açık alanlarda ateş yakılmaması, kıvılcıma yol açabilecek eylemlerden kaçınılması ve ormanlık alanlara ilişkin yasaklara uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Yerel Yönetim, Yunanistan, İtfaiye, Selanik, Güncel, Meriç, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Yangın Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son yağışların ardından geri döndü: Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet Son yağışların ardından geri döndü: Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet
CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor
Cezaevinden izinli çıktı, “Bugün büyük gün“ diyerek arayıp dehşeti yaşattı: Bıçak sırtında kırıldı Cezaevinden izinli çıktı, "Bugün büyük gün" diyerek arayıp dehşeti yaşattı: Bıçak sırtında kırıldı
Kadırga Yaylası’ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı
Penaltı canavarı Yassine Bounou Penaltı canavarı Yassine Bounou

17:36
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO’dan sonra dönmedi Türkiye’de tatile devam ediyor
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor
16:42
Trump’ın Ankara’da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
15:59
Sahile vuran İHA’yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi
15:11
Cami avlusunda uygunsuz davranış uyarısı saldırıyla bitti: İmam darp edildi
Cami avlusunda uygunsuz davranış uyarısı saldırıyla bitti: İmam darp edildi
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 18:01:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Yangın Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.