Yunanistan'da yangın riski artıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da yangın riski artıyor

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, Attiki, Mora, Orta Yunanistan, Batı Trakya ve Kuzey Ege adalarını 'çok yüksek yangın riski taşıyan bölgeler' olarak ilan etti. Belediyelere yüksek hazırlık seviyesinde olmaları talimatı verilirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Gümülcine ve Siros Adası'nda çıkan yangınlara müdahale edilirken, Girit Adası daha önce yangın riski kategorisine dahil edilmişti.

16.07.2024 16:52
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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, "çok yüksek yangın riski" olan "Kategori 4"e ülkenin bazı bölgelerini dahil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Attiki, Mora, Orta Yunanistan, Batı Trakya ve Kuzey Ege adalarının yarın için "çok yüksek yangın riski taşıyan bölgeler" arasında yer aldığı belirtildi.

Olası yangın vakalarına anında müdahale edilebilmesi için söz konusu belediyelere "yüksek hazırlık seviyesinde olmaları talimatı"nın verildiği aktarılan açıklamada, vatandaşlara da "dikkatli olmaları" uyarısında bulunuldu.

Öğle saatlerinde, Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarında bulunan Bulatköy'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. 3 helikopter ile 16 itfaiyecinin müdahalesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığı ifade edildi.

Aynı saatlerde Siros Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

Girit Adası, daha önce "çok yüksek yangın riski" olan "Kategori 4"e dahil edilmişti.

Kaynak: AA

Girit Adası, Batı Trakya, Yunanistan, Gümülcine, Kuzey Ege, Çevre, Güvenlik, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da yangın riski artıyor - Son Dakika

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