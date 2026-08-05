Yunanistan'da Yerleşim Teşvik Programı Başarısız

Yunanistan'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'nın Türkiye sınırındaki Meriç ilinde nüfus kaybını azaltmak amacıyla başlatılan yerleşim teşvik programında, yaklaşık 600 başvurudan yalnızca 2'sinin kabul edildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Ekim 2024'te duyurduğu pilot program kapsamında, Meriç iline bağlı Sofulu, Kumçiftliği ve Dimetoka belediyelerine kalıcı olarak taşınanlara 10 bin avroya kadar mali destek verilmesi öngörüldü.

Haberlere göre, yaklaşık 600 başvurudan yalnızca 2'si onaylanırken, destek almaya hak kazanan kişilerin de vaat edilen 10 bin avroluk ödemenin tamamını henüz almadıkları belirtildi.

Programın Yunanistan Parlamentosunda da ele alındığı aktarılan haberlerde, yaklaşık iki yıllık uygulamanın beklenen sonucu vermediği değerlendirmesine yer verildi.

Haberlerde, hükümetin programı genişletme kararı aldığı, uygulamanın Drama, Kastoria, Florina, Kilkis, Pella ve Serez'in de aralarında bulunduğu yeni illeri kapsayacağı belirtildi.

Hak sahipliği şartlarının yeniden düzenleneceği ve taşınma desteğinin bir bölümünün peşin ödenmesinin planlandığı aktarılan haberlerde, böylece programa katılımın artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kumçiftliği Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos, programın bazı olumlu yönleri bulunduğunu ancak bunun demografik sorunlara "mucizevi bir çözüm" olmadığını söyledi.

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos ise iş olanaklarının yetersizliği nedeniyle programa ilginin düşük kaldığını dile getirdi.

Yunan hükümeti, Meriç bölgesinde giderek azalan nüfusun yol açtığı demografik krizin önüne geçmek amacıyla Ekim 2024'te Sofulu, Kumçiftliği ve Dimetoka belediyelerine kalıcı olarak taşınacak vatandaşlara 10 bin avroya kadar maddi destek sağlanacağını duyurmuştu.